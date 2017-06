A Taça vai ser nossa

A história repete-se. Um ano depois do Europeu, Portugal volta a derrotar a equipa da casa, por 1-0. Não foi na final, nem havia Éder, mas marcou Ronaldo, que assim reforça a predição de que será consagrado na Rússia como melhor futebolista de sempre, em resultado da conquista do título mundial para Portugal, no ano que vem.Vamos, então, ser realistas e exigir o mínimo. E o mínimo é a vitória nesta competição. Amanhã, bastaria o empate. Por isso, uma vez desbloqueado o resultado, que tal substituir Ronaldo, como faria Zidane, no Real? É a forma de Cristiano chegar reforçado aos jogos contra o Chile e a Alemanha, um nas ‘meias’, outro na final. Se a defesa continuar a crescer, Bernardo a encantar e CR7 a marcar, vem aí novo troféu para a cidade do futebol.