A tosquia de Trump

'Zangam-se as comadres, sabem-se as verdades.'

Por Francisco J. Gonçalves | 00:30

'Zangam-se as comadres, sabem-se as verdades.' Vem a máxima popular a propósito da rutura acrimoniosa entre Trump e Steve Bannon, o homem que delineou a agenda mais radical e xenófoba do presidente.



Afastado em abril de 2017 do Conselho de Segurança Nacional e despedido de vez em agosto, prometeu, ao sair, usar a Breitbart News, que lidera, para manter viva a guerra ao sistema. Mas a publicação do livro ‘Fire and Fury’, onde é citado a acusar de traição o filho de Trump, foi a pedra que pode fechar a sepultura do estratega mais conservador do presidente.



Contudo, Bannon pode arrastar na queda um cada vez mais debilitado Trump. A acusação mais dura de Bannon, e a mais perigosa, é a de que o magnata usa a Rússia para lavar dinheiro.



Uma investigação séria a este crime financeiro muito grave pode abrir caminho à destituição. Não é por acaso que Trump, consciente do perigo, está a acolher-se no regaço do Partido Republicano, com o qual mantinha até agora uma relação de ódio correspondido.



Se a queda do presidente é ainda muito duvidosa, a do estratega já está em curso.



É caso para parafrasear outro adágio popular e concluir que Bannon foi buscar lã e acabou tosquiado.