A tragédia ao vivo na televisão

Marcelo até na tragédia protege o Governo. Disse, sem saber, que se fez o que se pôde, quando ainda o fogo matava e destruía. Pediu uma unidade nacional, de tipo fascista, no discurso político e opinião, para calar as críticas do povo. Inadmissível.Sou dos poucos que não critica a mostração da morte nas tragédias. Não se mostrar é censurar a dimensão trágica. Desta vez, muitos jornais e TVs mostraram os mortos do incêndio. Mas a forma como Judite Sousa o fez foi do mais grotesco que se tem visto.-----Os canais de TV apresentaram notícias do incêndio com música de fundo, como se a tragédia fosse um filme: na SIC, música de filme de aventuras, na TVI de filme romântico. Etc. É incrível que se dramatize e emocione a tragédia com música de fundo. Não é jornalismo. Quer-se aumentar audiência com emoções acrescentadas, não com jornalismo. Além do grotesco de Judite Sousa, foi o pior que vi na TV.No domingo, os canais de informação em conjunto ultrapassaram a audiência da RTP1 ou da SIC, quase chegando à da TVI. Mesmo durante o Portugal-México, que teve a maior audiência do dia, houve mais gente a contactar com os canais de informação durante pelo menos um segundo do que com o jogo. Com poucos erros, com grande dedicação, os jornalistas estiveram à altura.