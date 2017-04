A velha senhora

Não tenho memória da primeira vez que subi à Torre dos Clérigos, mas lembro bem da última. Foi há pouco.Era domingo e os turistas já não se sentavam desolados na escadaria circular, incrédulos por esbarrarem num ex-líbris de porta fechada. Vista lá do alto, a cidade fervilhava e o cinzento era ofuscado pelo laranja de muitos telhados em reconstrução.Foi então que me lembrei do padre Américo Aguiar e do esforço, que testemunhei, para recuperar, modernizar e tornar acessível a todos um espaço único parcialmente fechado há mais de 250 anos e o restante tomado pelo desleixo.O prémio que o complexo dos Clérigos agora venceu é, sobretudo, mérito deste homem. Américo Aguiar nunca desistiu de convencer o que se convencionou chamar de ‘sociedade civil’ que era possível a união para modernizar os Clérigos. Fê-lo com rigor cientifico e um entusiasmo contagiante que a cidade e os forasteiros reconhecem.Numa adaptação livre de John Ford bem poderíamos dizer que seria criminoso deixar que o cinzentismo que pairou sobre os Clérigos retirasse brilho a uma boa história. Desta vez com um final feliz.