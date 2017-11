Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A viagem

Trump parece dar mais importância ao Pacífico do que à vertente atlântica.

Por F. Falcão-Machado | 00:30

A viagem que o presidente Trump está a efectuar ao Oriente reflecte o seu cuidado com os negócios das grandes firmas dos Estados Unidos. E bem o pode fazer, pois é no sector empresarial que ele dispõe da sua maior base de apoio. Se isso, a prazo, resultará ou não num prometido aumento de empregos para a juventude americana é ponto ainda a ver.



De qualquer modo, parece confirmar-se com esta viagem que os interesses geopolíticos de Washington tendem a dar mais importância à bacia do Pacífico do que à vertente atlântica. Talvez com alguma culpa dos próprios europeus…



Os elogios à República Popular da China que Trump produziu localmente inserem-se naquele objectivo comercial, mas não só. O recado também toca a guerra de estimação que o estadista americano tem vindo a travar contra o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E certo é que este parece haver suspendido não só as experiências com mísseis, mas também o discurso agressivo. Mediação do Celeste Império? Talvez. Mas a prova virá já a seguir se, após a viagem de Trump, as forças norte-americanas na área começarem a retirar, tal como tem sido discreta mas insistentemente sugerido por Pequim. A diplomacia ainda funciona…