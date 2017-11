Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A vida depois do ié-ié e do biquíni brasileiro

A tia Benedita atribuía aos homens da família permanentes propósitos libidinosos.

Por António Sousa Homem | 00:30

A minha sobrinha Maria Luísa (que na maior parte das vezes dactilografa estas crónicas no computador, para alívio do dr. Fonte que, no jornal, já enfrentou apoplexias ao decifrar a minha caligrafia do século XIX) tornou-se, à distância, uma discípula e seguidora da Tia Benedita. Não pode haver coisa mais improvável na comparação entre a eleitora esquerdista da família e a saudosa matriarca dos Homem. O destino reserva para si as mais interessantes ironias.



Na semana passada, confrontada com as notícias sobre o comportamento de alguns cavalheiros do cinema em relação a senhoras e jovens das suas relações, de quem se teriam aproveitado sexualmente, Maria Luísa retomou – sem o saber – uma das prédicas mais regulares da Tia Benedita: o facto de "os homens serem todos iguais". Para aquela que durante décadas foi a severa guardiã do nosso miguelismo, a expressão não tinha a ver com o lema da revolução francesa mas, sobretudo, com os homens da família (os únicos que conhecia) – a quem ela atribuía permanentes propósitos libidinosos e carnalíssimas tentações de adultério. Ouvindo as notícias na televisão, a minha sobrinha Maria Luísa repetiu, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta anos depois, o refrão da inamovível inimiga do dr. Afonso Costa, da maçonaria, do bolchevismo e da República: "Os homens são todos iguais."



É certo que alguns dos cavalheiros da família mantiveram discretas amantes do lado de lá da fronteira (que visitavam com o argumento de ir a Orense e creio que ao Lugo e a Vigo, comer presunto ou amêijoas de Villagarcia de Arousa), ou foram verdadeiras personagens de romance, como um tio-avô que raptou uma noiva à porta da igreja dos Arcos – com quem casou em Espanha e com quem foi terrivelmente feliz até ao fim da vida.



Mas na generalidade eram isso mesmo: cavalheiros que tinham aprendido a noção do dever, mantido uma discreta hipocrisia nos seus sentimentos, sofrido em silêncio pelos seus amores e inibições, ou apenas vencido a tentação de viverem como sátiros em permanente perseguição a ninfas nos bosques do Alto Minho.



Estas coisas são incompreensíveis para a maior parte das pessoas nascidas depois do ié-ié e do biquíni brasileiro. São certamente criações maravilhosas do génio humano, mas deviam conviver com a existência de cavalheiros educados e de sobrinhas que tivessem lido ‘Orgulho e Preconceito’. Temo muito que Maria Luísa censure esta crónica.