Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A vida no gueto

No sistema de ensino, os pobres continuam enjaulados no gueto.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Escolas estatais, escolas privadas: o debate sempre foi ideológico. Não para os pais. O que interessa é encontrar a melhor escola para a prole.



Infelizmente, este raciocínio esbarra na evidência: e como ter direito de escolha quando o país em causa não o permite? Pela fraude, obviamente: na Filipa de Lencastre, os pais usam moradas falsas para matricular a descendência.



Perante este cenário, duas soluções. A primeira seria garantir que as famílias poderiam realmente escolher as melhores escolas – estatais ou privadas. Se não tivessem recursos para as últimas, o Estado que pagasse.



A nossa esquerda discorda. O ensino ainda é o principal mecanismo de ascensão social? Então os pobres que continuem enjaulados no seu gueto, sem possibilidade de fuga para melhores paragens.



Faz sentido. Para os camaradas, a ‘igualdade’ (em teoria) sempre foi mais importante do que a igualdade (na prática).