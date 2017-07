Abaixo os lunáticos

Há factos que nos revoltam: as mortes de Pedrógão grande e o furto de Tancos.

Por João Vaz | 12.07.17

É consensual a ideia que Portugal balança sistematicamente entre a tragédia e a mediocridade. Estas são de facto as palavras que melhor traduzem as repetidas situações de ameaça de bancarrota ou outra catástrofe e o foguetório com êxitos ocasionais ou estatísticas económicas prometedoras. Sabemos por experiência própria que este estado de coisas nos arrasta de crise em crise. Temos mais dificuldade em identificar as causas do problema: a gestão lunática e até esbulho dos bens públicos, sem preocupação em preparar para os portugueses um futuro melhor do que o seu passado.Portugal está, de acordo com os índices de bem-estar e segurança ou saúde e educação, no clube dos 30/40 melhores países do mundo. Integramos ainda a União Europeia, que é das zonas mais ricas do mundo e, sobretudo, usufrui da liberdade e da democracia mais avançadas, além de um estado social sem par. Há, porém, factos que nos angustiam e revoltam: as inacreditáveis 64 mortes nos incêndios de Pedrógão Grande e o intolerável furto nos paióis militares de Tancos.Estas linhas de pensamento confluem na palavra austeridade que, no nosso país, políticos lunáticos diabolizam ao mesmo tempo que criam défice e dívida no Estado de forma escandalosa e nunca permitida a uma família pagadora de impostos.As declarações ouvidas na última semana sobre austeridade, cativações e correlativos apavoram qualquer cidadão atento à vida política. Lembram-se a propósito palavras do general De Gaulle quando se tratou de libertar a França do pântano politiqueiro: "Sem o esforço de pôr as contas públicas em ordem, com os sacrifícios que tal exige, seremos um país à deriva."A conclusão é um abaixo aos políticos lunáticos que semeiam a descrença na gestão pública e põem Portugal a balançar entre a catástrofe e a mediocridade. É preciso uma visão de futuro que nos ponha de bem connosco.