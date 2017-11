Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abort, retry, fail?

Equivoquei-me. Afinal o Web Summit é mais útil do que parecia.

Por José Diogo Quintela | 00:31

Equivoquei-me. Afinal o Web Summit é mais útil do que parecia. António Costa tem razão em ficar deslumbrado com a quantidade de informáticos que vieram a Lisboa. Ainda vão dar jeito.



De certeza que há-de haver algum que ensine a Protecção Civil a operar o software que o Governo adquiriu há dois anos para ajudar o SIRESP em situações de emergência, mas que nunca funcionou por negligência do MAI.



No fundo, o Web Summit não passa de uma gigantesca entrevista de emprego para Costa contratar assistência técnica.



É como organizar o Salão Erótico de Lisboa só para tirar uma pequena dúvida sobre a posição de missionário.