Se a acusação proceder, mal vai a democracia portuguesa.

Por António Jaime Martins | 12.07.17

Segundo informação constante do site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o MP acusou 18 agentes da PSP pela prática dos crimes de falsificação de documento agravado, denúncia caluniosa, injúria agravada, ofensa à integridade física qualificada, falsidade de testemunho, tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos e sequestro agravado.Segundo a mesma fonte, os agentes estão no essencial indiciados por em fevereiro de 2015 terem com grave abuso da função e violação dos seus deveres, fazerem constar de documentos factos que não correspondiam à verdade, praticarem atos e proferirem expressões que ofenderam o corpo e a honra dos visados, prestarem falsas declarações e privarem os ofendidos da liberdade.Embora a informação seja divulgada ao abrigo de normativo legal em vigor, entendo que a mesma ofende a presunção de inocência e o direito ao contraditório dos visados que são facilmente identificáveis pelo público em geral e não puderam no meio utilizado apresentar ainda que sumariamente a sua defesa.Por outro lado, na eventualidade da acusação ser julgada provada por sentença transitada, algo vai mal na democracia portuguesa. Mas se a montanha parir um rato, também não ficamos melhor.