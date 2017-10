Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acórdão lamentável

O acórdão da Relação do Porto ignora a dignidade da pessoa humana.

Por Rui Pereira | 00:30

Ao realizar um exame de consciência relativo ao exercício de cargos públicos, compete-nos perguntar o que fizemos de relevante.



A mim, por exemplo, conforta-me recordar que elaborei um projeto que convertia os maus-tratos em crime público, três anos antes da concretização dessa mudança (1997), e coordenei a reforma que autonomizou a violência doméstica (2007).



Porém, de que vale incriminar "quem, de modo reiterado ou não, infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais", no contexto de qualquer relação afetiva, atual ou pretérita, ou de dependência familiar? De nada, se um tribunal achar natural o marido bater na mulher com uma moca, ajudado pelo homem que o "traiu".



O acórdão da Relação do Porto que invocou o Antigo Testamento e o Código Penal de 1886 (o Código de 1852 reformado) para desvalorizar um crime grave de violência doméstica padece de inconstitucionalidade.



Ignora o valor da dignidade da pessoa humana e da liberdade e coloca no topo da "sua" ordem axiológica o ciúme e o sentimento de posse do marido atraiçoado.



Pelo acórdão perpassa uma argumentação discriminatória, consagrada no velho Código: a mulher adúltera era punida com severidade, mas o marido merecia sanções mais benévolas e só se a amante fosse "teúda e manteúda". Mas o acórdão esquece que se previa também o crime de duelo, sem se conceber um pacto sórdido entre o amante e o marido para agredir a mulher.



Em matéria bíblica, o acórdão ignora o Novo Testamento. Sem pôr em causa a laicidade do Estado, poderia ter explicado que Cristo reprovou a lapidação da mulher adúltera e revogou a lei de talião há dois mil anos.



Nos termos em que foi redigido pelo relator (e subscrito por uma juíza cuja única desculpa seria não o ter lido), o acórdão não dignifica a Justiça Portuguesa.n