Acordos à Costa

A polémica aberta pela decisão do governo de baixar a TSU a cargo das empresas para "pagar" a subida do salário mínimo deixa a nu a forma canhestra, leviana e irresponsável como António Costa faz e assina acordos e tenta amarrar, com esses acordos mal-amanhados, todo um País.Comecemos pelo acordo que assinou com os parceiros sociais, um acordo que antes de ser já não o era. Onde está a ética de um primeiro-ministro que assina um acordo sabendo de antemão que não vai ter as condições políticas para o garantir? A quem lembraria uma encenação destas, senão à cabecinha fervilhante de Costa?Repare-se: como no caso de António Domingues e da CGD, ele comprometeu-se com algo que não ia poder cumprir. Como no caso de Domingues, depois do caldo entornado, tentou passar as culpas para os outros, neste caso o parlamento e principalmente o PSD. Há aqui um comportamento padrão que roça ou a hipocrisia ou a desonestidade intelectual. Ou ambas. Mas pior que o acordo com os parceiros sociais é o acordo com os seus parceiros políticos, que lhe franqueou o poder depois de ter perdido as eleições. Pior porque estende o logro a todo o País.Ao contrário de outros governos minoritários – mas que ganharam nas urnas, como os de Guterres, de Cavaco ou mesmo de Sócrates – que assumiram de caras a geometria variável das suas governações, aliando-se ora a uns ora a outros consoante os casos, António Costa não tem espaço para isso. Acordou com o PCP, BE e Verdes um governo estável, coeso e duradouro e foi isso que prometeu aos portugueses. Ou seja, comprometeu-se com o que sabia que não ia poder cumprir, como se vê com a TSU.A ideia que fica é que, quando tem de governar a sério, Costa saca de um acordo hiper-ultra-mega secreto que tem guardado a sete chaves, assinado por ele e por Passos Coelho. Alguém lhe diga, com muito jeitinho, que tal acordo não existe. Só se for na sua cabeça.