Acreditar na imagem ou na realidade

A mentira da TVI de governantes exemplifica o perigo de preferir acreditar nas imagens a acreditar na realidade. Que sirva de lição.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30

A jornalista da TVI, na sala ao lado da posse dos governantes, via-a pelas imagens do cameraman da TVI na sala da posse, que não mostravam o primeiro-ministro. Logo, para ela, foi como se ele lá não estivesse. Daí a mentira no rodapé e no que dizia.É um aviso para todos: a jornalista da TVI, tal como milhões em todo o mundo, acredita mais nas imagens que pretendem reproduzir a realidade do que na própria realidade. Como se as imagens, meras representações, fossem a própria realidade exterior.Os afectos de Marcelo a populares criaram emoções mistas: há pessoas que sentem que há ali qualquer coisa de estranho. Há uma afectividade genuína, mas há algo mais que não se consegue explicar. Também não sei: será uma certa superficialidade no afecto?O primeiro balanço dos prejuízos dos incêndios de 15 de Outubro, concelho a concelho, não veio do governo, como deveria. Veio de uma notícia da agência Lusa, com base em informações de autoridades e instituições locais. O governo só conhece Lisboa.'Biggest Deal' é, afinal, 'the smallest deal' da TVI. Nunca ela teve um 'reality game show' com audiência tão baixa. Há uma clara rejeição: sábado, depois dos 11,5% de audiência da 'Herdeira', o 'reality' teve 5,0%. Começou com 6,5%, acabou com 3%.Já com 'Apanha se Puderes', a TVI acertou em cheio. À tarde, destronou o 'Preço Certo'. À noite, as gargalhadas histriónicas de Cristina Ferreira já vencem 'The Voice'. O entretenimento do canal privado vence o alto entretenimento de Estado da RTP 1.Depois das manifestações de sábado, esgrimiram-se números. Como sempre. Quantos estavam? Poucos ou muitos? É, quase sempre, um exercício inútil. Depende de muitos factores: quem convoca, o clima, o local, a oportunidade, o motivo, a quem apelam. E o significado do número? Depende também. 50 podem ser muitos, 20 mil podem ser poucos, se antes os mesmos foram 40 mil.Qual a estratégia dos principais operadores privados, SIC e TVI? Nos últimos anos, insistem nos poucos géneros com audiência, como as novelas e concursos, mas mesmo assim esta dispersa-se. O fracasso de 'Biggest Deal' exemplifica. Na noite de 15 de Outubro - emergência nacional como há poucas - nenhum generalista teve coragem de mudar a grelha e informar os portugueses sobre os incêndios.