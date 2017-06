Haverá na Fiscalía de Espanha quem sonhe penhorar as Botas de Ouro e demais troféus conquistados pelo melhor futebolista do Mundo? Assim parece, a avaliar pelas mais recentes tomadas de posição daqueles que perseguem salteadores dos impostos perdidos mesmo quando os alegados prevaricadores se chamam Messi ou Ronaldo.Virar costas ao Santiago Bernabéu que não raras vezes se junta para o assobiar e ao bairro de La Finca onde construiu o refúgio do clã pode ser difícil, mas não é impossível e talvez seja aconselhável.Já houve quem mudasse de vida na passagem dos 32 para os 33 anos, com consequências memoráveis, pelo que ninguém se espante se Ronaldo disser "adiós, muchachos" e for fazer novos todos os golos para outras paragens.