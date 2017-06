Adorado em casa

Os mexicanos adoram Rafael Márquez, a quem chamam de ‘Kaiser’ – título abusivo surripiado a Franz Beckenbauer. Rafa regressou à seleção após dois meses de paragem devido a uma lesão na coluna.O jogador do Atlas, de 38 anos, que já brilhou no Barcelona, não causa, no entanto, unanimidade fora do México.Há dias, a cadeia de televisão ESPN colocou o defesa como um dos principais vilões que passaram pela MLS, a liga de futebol norte-americana. Esteve no NY Red Bulls entre 2010 e 2012 e o canal aponta-o como o pior jogador do campeonato devido à sua personalidade, que lhe valeu conflitos com os colegas e cartões vermelhos. Ao sair, insurgiu-se contra uma "liga amadora".A cereja em cima do bolo, que já estava estragado.