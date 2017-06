Ontem, eu tinha garantido que a verdadeira final era entre Portugal e o Chile – e que o Chile era maior adversário do que a Alemanha. Houve quem se risse, mas o resultado do jogo veio, infelizmente, dar-me razão. Involuntariamente.Porque tive uma grande ajuda na forma como Portugal trabalhou a partir do meio da primeira parte, entregando o jogo aos rapazes da Patagónia. Tiveram quase tudo, a partir daí: o próprio jogo, as oportunidades (poucas) e até a falta de sorte.A sorte esteve connosco, como se viu naquele momento em que a bola tropeçou no poste e na trave antes de Patrício a agarrar. Acho que até ele riu. Mas quem riu no fim foram os chilenos, e mereceram.Quanto a nós, muito trabalhinho para ir ao Mundial.