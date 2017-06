Afinal não é o que parecia

Dir-se-á que também no ano passado todos os observadores consideraram que o investimento era acertado e iria compensar. As análises saíram furadas.



Esta época, o discurso pode repetir-se, mas o que definitivamente não pode voltar a acontecer é o Sporting enganar-se pela segunda vez.



A margem de erro é menor, pois, este ano, chegam jogadores de grande maturidade competitiva ao mais alto nível.



Fazer mais com menos parecia ser o slogan que o Sporting voltaria a adotar esta época depois de um ano que se traduziu por um crescimento exponencial da massa salarial mas que acabou por se revelar um fracasso absoluto.Comentou-se até que seria Bruno de Carvalho a assumir por inteiro a pasta do mercado e que Jesus teria de comer e calar.No entanto, quando vemos chegar nomes como Piccini, Mathieu, Coentrão, Battaglia, Bruno Fernandes e Doumbia não só podemos concluir que, afinal, o Sporting volta a apostar forte e a investir muito como também constatamos que Jesus não perdeu o poder da escolha.A responsabilidade própria da dimensão do clube, reforçada pela presença do mais caro treinador do futebol português, ainda acrescida pela frustração da época anterior, aumenta com este investimento.