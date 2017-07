Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agarrem-me senão eu fujo

É um aviso ao governo para o orçamento do estado.

Por Raul Vaz | 00:30

A esquerda está a tentar um curioso exercício de equilibrismo. Está a dar ambas as mãos ao Governo, enquanto finge tê-las no ar, de punho cerrado de protesto.



A entrevista de Pedro Filipe Soares ao ‘Público’ é, nesse sentido, exemplar. Diz o líder parlamentar do BE que o "Governo não tinha mandato político para fazer cativações deste nível". É verdade.



O que não impediu que o fizesse e que BE e PCP andassem um ano a fingir acreditar num milagre financeiro.



Um no qual se sobem salários, se corta horário de trabalho, se repõem benefícios à Função Pública, mas sem mais dinheiro e controlando o défice.



É um aviso ao Governo para o Orçamento, mas é sobretudo um exercício de desresponsabilização política.



Uma espécie de "agarrem-me senão eu mato-o", mas que é mais um pífio "agarrem–me senão eu fujo".