Agora é Campanhã

Os objetivos passam pela valorização do parque habitacional, pelo espaço público, pela rede viária e mobilidade suave, pelos espaços verdes e pelo equipamento. A requalificação já em curso do Rio Tinto e da sua envolvente e o terminal intermodal de Campanhã, cujo concurso foi lançado, são dois dos dez projetos estruturantes previstos. É um plano que assenta na valorização das pessoas e se articula com as instituições locais que promovem a educação, a cultura, a saúde e o desporto, e que pretende atrair empresas para duas fortes áreas empresariais.Depois da Baixa e do Centro Histórico, onde o amadurecimento da reabilitação atinge níveis assinaláveis, é tempo de apostar em Campanhã.Este não pode ser, no entanto, um mero objetivo político de curta duração. Exige continuidade e o envolvimento de toda a cidade; dos munícipes, das instituições, dos investidores. Este é o projeto mais importante para o Porto.Hoje, às 17 horas, o grupo musical OUPA! atua no palco do Rivoli, um espetáculo inédito de rap e vídeo totalmente produzido em Ramalde. O OUPA! nasceu em 2015 no Bairro do Cerco, criado pela Câmara do Porto, no âmbito do programa Cultura em Expansão, cujo objetivo é a capacitação e o empoderamento de jovens dos bairros sociais. Nesta segunda edição, o projeto tem como campo de ação o Bairro de Ramalde, onde têm decorrido desde abril, diariamente, oficinas de escrita, produção musical, vídeo e performance. O resultado vai ser apresentado esta tarde, no Rivoli, num espetáculo com entrada gratuita. Às 16 horas será apresentado, em estreia, o filme ‘Ubi Sunt’, da realizadora Salomé Lamas, obra encomendada pela Câmara do Porto para esta ocasião.Nove meses após o livro ‘TAP Caixa Negra’, cumprem-se duas "profecias": o Aeroporto do Porto ultrapassou os 9 milhões de passageiros e a TAP perdeu quota de mercado e foi passada pela EasyJet, agora a 2ª companhia a operar no Porto, atrás da Ryanair. Nem a criação da artificial ponte aérea para Lisboa permitiu salvar os números. E para os que dizem que são só companhias ‘low cost’, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines, Swiss Air ou Ibéria aumentaram o número de voos, de passageiros e rotas. Quando esta semana partilhei a notícia do recorde de passageiros no Porto, alguém recordou: também em Lisboa a TAP está a perder quota. O abandono do Porto não prejudicou tanto o Porto, mas prejudicou a TAP e o país.