Ai, a crise do Benfica

Quando tudo falha, a direção, a “estrutura” e até os resultados desportivos.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Quando tudo falha – a direção, a "estrutura" e até os resultados desportivos – a imprensa amiga inventa uma catástrofe: a "crise do Benfica", que até consegue inventar manifestações de "união e dedicação" dos jogadores; estes, coitados, lá foram depositar nas "redes sociais" mensagens para os adeptos, reafirmando que estavam unidos e de mãos dadas.



Não há nada tão inútil como dar para esse peditório da "crise do Benfica", transformando-o em "coitadinho", carente de apoios e manifestações de união desesperada. A verdade é que o Benfica não está em crise – limita-se a estar tão mal como no ano passado, defrontando adversários que já não se deixam intimidar, bem como a reagir (mal, como de costume) à revelação de emails que deixam perceber até que ponto valia tudo para manter essa hegemonia forçada.