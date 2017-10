Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ainda pouco património

O "reforço substantivo da representação autárquica" anunciado por Mariana Mortágua ao início da noite saldava-se à meia-noite na presença dos olhos azuis de Ricardo Robles entre os vereadores minoritários de Lisboa.

Por Leonardo Ralha | 02.10.17

O "reforço substantivo da representação autárquica" anunciado por Mariana Mortágua ao início da noite saldava-se à meia-noite na presença dos olhos azuis de Ricardo Robles entre os vereadores minoritários de Lisboa.



Anita não foi à presidência da Câmara de Salvaterra de Magos, as maiorias absolutas alheias não foram travadas e o Bloco de Esquerda continua o parente pobre da Geringonça no poder local, pois nem mais umas dezenas de milhares de votos permitem dizer que desceu àquilo que Catarina Martins chama o "terreno, junto das pessoas, que é o que mais conta".



A única boa notícia é que, como os bloquistas ainda detêm pouco património autárquico ficariam isentos se alguém inventasse algo parecido com o ‘imposto Mortágua’ para cobrar aos partidos políticos.