Ajudar os outros é o melhor para si

Terá a longevidade e a satisfação com a vida algo a ver com o casamento, com o exercício físico, a alimentação, a religião? São questões em investigação no Projecto da Longevidade, na Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA), que desde há quase cem anos tem seguido a vida de 1500 pessoas.

Uma das hipóteses, explicações possíveis, era a de que quem tivesse familiares e amigos com quem contasse em alturas difíceis seria mais saudável e teria uma vida mais longa. Quem fosse alvo de mais atenção teria também mais satisfação com a vida. O relacionamento com os pais, filhos, netos, familiares e amigos foi de facto confirmado como importante, mas o maior benefício, em termos de longevidade, parece vir da prática de ajudar os outros. Prestar ajuda gera uma gratificação biológica instantânea, gera aumento de bem-estar. Neste estudo, quem mais ajudou familiares, amigos e vizinhos, aconselhando e cuidando, é quem tem vivido mais tempo.

Um outro estudo sobre o assunto, publicado na revista científica ‘Social Influence’, refere que em geral as pessoas ajudam menos os outros quando saem de lojas de luxo – isto comparando com quando saem de lojas mais populares. Nesta investigação, levada a cabo em Paris, conclui-se que numa rua comum quase 80 por cento das pessoas estão disponíveis para ajudar desconhecidos. Mas à saída de lojas de luxo esse número desce para 35 por cento. As lojas de luxo parecem encorajar comportamentos mais egoístas.

E num supermercado, o que se passará? Pense neste dilema: você está na caixa para pagar, com o carrinho de compras cheio e atrás de si está uma pessoa, com ar de quem tem alguma pressa, com duas garrafas de água; ou, em alternativa, atrás de si está uma pessoa mas com duas garrafas de cerveja? Deixaria alguma dessas pessoas passar à sua frente? A quem daria a sua vez? Dava à pessoa das garrafas de água. Num estudo publicado na revista ‘Human Nature’ explica-se que, em geral, achamos quem bebe cerveja pouco responsável… e neste dilema não acreditamos que se deixarmos passar o homem das cervejas, ele um dia faça o mesmo a outra pessoa; por isso, espera.