Alana Martina

Melhor do que saber da novidade foi ouvir Georgina, até agora ‘muda’...

Por Luísa Jeremias | 00:30

Cristiano Ronaldo é mesmo ‘The Best’, o Melhor do Mundo. E não é só a jogar: até a comunicar com os fãs.



O nosso craque do Real agora descobriu uma nova técnica para manter os milhões de seguidores felizes da vida: fazer diretos no Facebook, longos que não há igual, agradecer e conversar brevemente com todos os que vão mandando mensagens nesse período de tempo através da popular rede social e, além de tudo, mostrar-se na intimidade.



Este fim de semana o direto serviu para divulgar o nome da bebé que vai nascer.



Alana Martina: nome escolhido pelo pai e pela mãe, como explicaram.



Mas melhor do que saber da novidade foi ouvir Georgina (até agora, praticamente muda), ver como CR7 cuida dos filhos, e como a ‘espanholita’ está a ocupar o lugar de Dolores como mãe das crianças.



Adoro! Venham vídeos!