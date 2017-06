O Chile é um duro adversário. Trata- -se de uma equipa tecnicamente evoluída. Em campo estarão o campeão da Europa contra o campeão da América. Uma verdadeira final intercontinental nas ‘meias’ da Taça das Confederações.Tradicionalmente os chilenos eram os patinhos feios da América do Sul. Não é tarefa fácil brilhar nos grandes palcos da bola quando se tem como rivais três potências mundiais do futebol: Brasil, Argentina e Uruguai. Mas esta geração chilena já fez história.Tal como a seleção portuguesa que no ano passado conquistou o primeiro grande troféu internacional, o Chile só em 2015 celebrou, com a primeira copa América, batendo na final a Argentina e em 2016 voltou a vencer a edição especial de Centenário, ganhando novamente nas grandes penalidades a taça aos argentinos.Serão duas equipas muito equilibradas em Kazan. Portugal tem CR7, que pode fazer a diferença, apesar dos chilenos já terem vencido a Argentina de Messi. Entre os dois países que assistem ao pôr do sol virados para o mar, há tantas semelhanças que nos anos de Pinochet vários filmes com narrativa chilena eram rodados em Portugal. Oxalá a sorte do jogo favoreça os que olham para o Atlântico.