Alimentar a besta

Os governos de Sócrates foram os mais totalitários da nossa democracia.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

A lista de acusados na Operação Marquês está recheada de medalhados com a Grã--Cruz disto ou daquilo e tresanda a genuflexão e sabujice. Sócrates, Salgado, Bava, Granadeiro, Horta e Costa, foram levados num andor pelas cúpulas.



Agora, essa elite está caladita, já ninguém votou nem fez vénias aos donos-disto-tudo, mas um covil de lacraus como o descrito (que faz do gangue BPN um copinho de leite) é tão improvável quanto o alinhamento da lua com mercúrio enquanto vénus dança o tango. E só possível porque uma fina flor mole e deslumbrada guardava os seus contactos em relicário e lambia o chão que pisavam.



Era Hannah Arendt que dizia que, ao contrário das massas que precisam de propaganda, só a máfia e as elites são atraídas pelo momentum do totalitarismo. Exato.



Seja Sócrates condenado ou não, uma coisa já é certa: os seus governos foram os mais totalitários da nossa democracia e atraíram oligarquias e a camorra como traça à luz. Talvez se faça justiça. Menos provável é que a nata se veja ao espelho, meta a mão na consciência e não a estenda para dar de comer ao próximo animal.