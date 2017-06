Alterações sem efeito

Das grandes penalidades nem vale a pena falar. Vamos para prolongamento e aí, temos de dizer, o Chile foi a equipa mais acutilante e que teve mais argumentos. Vamos disputar o 3º lugar e independentemente do resultado ninguém poderá apontar nada à nossa seleção.Das grandes penalidades nem vale a pena falar.

Depois de afastados da final da Taça das Confederações, resta-nos perceber o porquê das substituições de Fernando Santos que empurraram a equipa para o seu meio-campo.Nani não entrou bem, Quaresma idem aspas e, com a saída de André Silva, Ronaldo ficou isolado no ataque. Com a retirada de Bernardo perdemos controlo e posse de bola e com a troca de Adrien perdemos mais pressão no meio-campo, deixando o Chile mais confortável.Uma primeira parte muito tática. De um lado esteve um Chile com mais posse de bola e do outro um Portugal que, quando recuperava a bola, saía rapidíssima nas suas transições ofensivas. Resultado aceitava-se perfeitamente.Na segunda parte, o Chile continuou a sua toada. Na seleção portuguesa pontificava cada vez mais William Carvalho (o melhor desta partida) porque a pressão chilena era cada vez mais acentuada. As substituições não surtiram o resultado esperado.