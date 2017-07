Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice promete não fazer política

Operação Marquês veio mostrar que a investigação da TVI não era ‘perseguição’, mas serviço público.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30

Tudo em Portugal leva um tempo infinito. A ajuda às vítimas em Pedrógão Grande. Os inquéritos. As reformas. Os processos judiciais. O fim do controle da informação da TVI pelo socratinismo. Foi em 2009 que o PS de Sócrates conseguiu calar a informação independente na TVI e a investigação jornalística sobre as suspeitas de corrupção que o envolviam, por ordem de Cebrián, da Prisa.



A Operação Marquês veio mostrar que a investigação da TVI não era uma ‘perseguição’, mas serviço público informativo. Era por isso alvo primordial de Sócrates.



Oito anos depois do assalto à TVI, com a ajuda dos socialistas espanhóis da Prisa e gorada a tentativa de assalto através da PT, então dominada por outros agora arguidos na Operação Marquês, o socratinismo ainda domina na TVI, através dum dos ‘amigos’ de Sócrates, o director de Informação Sérgio Figueiredo, que Sócrates conseguira pôr durante anos numa das grandes empresas que faziam parte da teia dos interesses, a EDP.



A compra pela Altice da Media Capital, dona da TVI, a uma Prisa aflita de dinheiro, pode alterar a situação. A empresa já disse que "não está em Portugal para fazer política" e, se cumprir a promessa, procurará que a TVI não seja um canal obedecendo a missões específicas da central de propaganda do governo e do PS. Mas não é certo. Figueiredo já disse que está a prazo, mas Rosa Cullell, administradora da Media Capital que permitiu e, no fundo, apoiou, a deriva socratinista da TVI, já se ofereceu para continuar e a Altice agradeceu o generoso sacrifício.



A Altice "não está em Portugal para fazer política", mas também não quer estragar o seu negócio, que pagou acima do preço de mercado, mais de 500 milhões. Tem de passar por um difícil processo de aprovação da compra pela regulação portuguesa e europeia, que estará atenta à verticalização dos interesses da Altice, dona da Meo, operadora de cabo. Já há precedentes de uma mesma empresa deter plataformas e canais, mas não em Portugal.



A Altice terá de ser cuidadosa para não espantar a caça, dar garantias de respeitar a concorrência, tanto mais que o primeiro-ministro, decerto aterrorizado com a hipótese de perder o canal aberto na TVI, líder de audiências, fez no parlamento o primeiro ataque desde sempre a um empresa privada, ainda para mais uma empresa que promete fazer investimentos enormes na fibra óptica e noutras áreas.



Assim, para já a Altice quererá salvaguardar o negócio. Mas é preferível a Media Capital pertencer a uma empresa-empresa do que a uma empresa ligada à política, como a Prisa. As mudanças são lentíssimas em Portugal, mas, vá lá, vão acontecendo.



Desconheço milhares de conhecidos

No tempo em que os animais falavam, a sociedade era menos complicada. A principal divisão era entre os ricos e os pobres. Os ricos eram poderosos e os pobres eram despossuídos. Os ricos tinham as armas e os pobres as enxadas. Se se faziam valer pelo número, as armas venciam as enxadas. Os ricos detinham a comunicação, os pobres eram invisíveis. Perdemos esse mundo, e ainda bem. Os pobres podem agora ascender, pelo trabalho, pelo talento, pelo Euromilhões, sendo este o menos raro dos três meios que acalentam sonhos. Há agora um quarto meio de ascensão: a comunicação. Tornou-se o principal meio de ascensão social. Espanto-me ao ver as revistas cor-de-rosa e os programas da mesma cor: não conheço aqueles ‘conhecidos’. Aparecem porque estão na praia, porque postaram uma mensagem a dizer bom dia, porque começaram ou acabaram namoro. São espertos, pois muitos seguem a frioleira. Os pobres já não pegam na enxada, pegam na revista cor-de-rosa.



‘Preço Certo’ já não é seguro de vida da RTP

A RTP 1 tinha no ‘Preço Certo’ o seu seguro de vida, mas a concorrência anulou-o. ‘Apanha se Puderes’ (TVI) vence-o diariamente em audiência. O ‘Preço Certo’ perdeu quase metade dos espectadores e, à conta da mudança, o ‘Telejornal’ perdeu um terço e o ‘Jornal das 8’ (TVI) manteve-os. Os belos planos estratégicos da RTP não previam isto.