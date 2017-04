Altruísmo hipócrita

Os Estados Unidos lançaram uma chuva de 59 mísseis ‘Tomahawk’ sobre uma base militar síria em suposta resposta ao infame ataque químico das forças de Bashar al-Assad contra civis, incluindo mulheres e crianças, que causou perto de 80 mortos em Idlib.É ingénuo pensar-se que a ação militar de Donald Trump só teve um objetivo altruísta. A ação - que representa também a primeira vitória política de Trump - é para ser consumida essencialmente na América.Ao atacar as forças do ditador que a Rússia apoia em Damasco, o presidente americano tentou enterrar de uma vez por todas as vozes que denunciaram cumplicidades entre a sua equipa governativa e as mais altas esferas em Moscovo.Depois do ataque à Síria e do aumento da tensão com a Rússia, será agora mais fácil abortar eventuais desejos do Congresso de investigar as ligações perigosas entre Trump e Putin.Seria redutor, contudo, circunscrever esta mestria de Donald Trump às fronteiras americanas. É, também, um sério aviso aos que insistem em desafiar equilíbrios regionais, como a Coreia do Norte ou o arqui-inimigo Irão.