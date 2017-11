Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos desnecessários

Se as lagartas metem nojo, tudo isto é motivo de nojo bem maior.

Por Francisco Moita Flores | 00:30

Por cada governo que passa, por cada reforma que o Ministério da Educação leva a cabo, percebe-se que os alunos são a matéria de segunda, uma maçada, para que a Escola e os ‘lobbies’ instalados vivam em paz sindical, e os ministros, os sucessivos ministros, numa escalada de hipocrisia, mexam em horários, programas, colocações, e outras coisas avulsas, e as crianças nunca lá estão.



São verdadeiramente desnecessárias. É aquilo que se conclui das notícias que dão conta de que as refeições escolares têm de tudo. Desde comida podre até lagartas no prato, gordas e viçosas, passeando entre a salada e a sopa.



Sabe-se, agora, que os alunos que fotografaram este nojo e o denunciaram estão a ser alvos de processos disciplinares porque feriram o regulamento escolar. Exactamente!



De vítimas, graças ao divino regulamento que protege os negócios da culinária, passaram imediatamente a perigosos suspeitos de agredir a santa ordem burocrática instalada pelo Ministério, através dos respectivos Agrupamentos.



Quando um regulamento, seja ele qual for, vale mais do que o interesse de uma criança que se vê maltratada com a comida que lhe fornecem, estamos falados sobre políticas de educação.



Quando uma escola serve comida podre a alunos, muitos deles que têm nessa refeição a única do dia, percebe-se com mais clareza que a burocracia, o desleixo, o encobrimento, vale muito mais do que a felicidade de aprender, de comer com decência, de sorrir com prazer.



Um Ministério que levanta processos disciplinares a crianças maltratadas e que não explica rapidamente que levanta inquéritos a quem fornece a comida, a quem a confeciona e a quem aplica medidas disciplinares a quem assim trata alunos magoados, é o primeiro responsável pela agonia do saber, pela letargia da aprendizagem, pelo próprio abandono escolar.



Se as lagartas metem nojo, tudo isto é motivo de nojo bem maior.