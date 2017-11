Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amadores demais

Por André Ventura | 00:30

Decorrido já um terço do campeonato nacional, acho que isto é evidente para todos os benfiquistas: deixámo-nos enrolar demasiado nas artimanhas do FC Porto.



Fomos, por muito que nos custe admitir, passarinhos. Amadores mesmo! A forma como deixámos crescer sem contraditório a novela dos e-mails e como desdenhámos as alegações de corrupção, remetendo-as para algo humorístico, deixou-nos vulneráveis no espaço público.



É uma daquelas lições que aprendemos para a vida: quando a banalidade da calúnia começa a germinar no espaço mediático tem de ser imediatamente afrontada. E, sobretudo, temos de travar o combate com organização e sinergia de esforços.



Chamem-lhe cartilha, irmandade, o que quiserem. O nome do Benfica é que não pode voltar a ser colocado na lama.