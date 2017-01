Amante para mexer na TSU

Comparar a concertação social com um feira de gado, como fez um ministro, não é um insulto.Eventualmente é um desprimor para os seculares certames. No último acordo em sede de concertação, o ministro Vieira da Silva deu a redução de 1,25% da TSU paga pelas empresas para compensar a subida do salário mínimo para os 557 euros. PCP e Bloco ameaçam a mexida na TSU com apreciação no Parlamento.Se o PSD votar com comunistas e bloquistas, o Governo tem um problema político. Mas o PS não pode estar casado em regime de poliamor com a esquerda e quando a relação corre mal esperar que o PSD seja a amante compreensiva que lhe sirva para um caso pontual.