Amigo de Kimmich

Ainda hoje há quem creia que a Terra é plana, o que talvez se explique por excesso de jogos de ‘Pac-Man’ na infância, manobrando o glutão amarelo na direção de um dos cantos do ecrã para vê-lo surgir no lado oposto.

Admitamos, por isso, que as declarações atribuídas ao chileno Vidal não são ‘fake news’. E que ele disse mesmo, acerca do ‘espertalhão’ Cristiano Ronaldo: "Para mim, não existe".



E sendo verdade que Vidal disse ao alemão Kimmich, seu colega no Bayern de Munique, que os dois se encontrarão na final, estimemos que Portugal e México zelarão para que, em vez disso, disputem o terceiro lugar, com o duche tomado a tempo de irem procurar empanadas e chucrute em Moscovo enquanto o inexistente levanta o estádio em Sampetersburgo.