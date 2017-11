Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amor América

Em 2013, um jovem trabalhador de Boston foi assistir à maratona para ver a namorada a correr e acabou por ser uma das vítimas do atentado.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Perdeu as duas pernas e a esperança. O último filme de David Gordon Green centra-se nesta história verídica, entre álcool e fisioterapia, deixando um final cor de rosa-romanesco.



Recentemente, Tom Secker e Matthew Alford publicaram um livro onde provam, através de milhares de documentos do Freedom of Information Act, pela primeira vez e de forma sustentada, como vários governos americanos controlaram Hollywood e seus guiões. Não, não se trata de uma teoria da conspiração, mas de uma investigação séria que revela o papel da sétima arte como máquina de propaganda e censura.



Certo é que ‘A Força de Viver’ é descaradamente god-save-america e não é a patética humanização do herói que ameniza a hagiografia da nação. Ah, já agora, na vida real o casal modelo já se divorciou e Trump é presidente.