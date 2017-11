Amor ridículo

‘Amor de Improviso’ é uma carta de amor ou, mais ainda, uma carta ao amor, a louvá-lo e a enaltecê-lo.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

É por demais conhecido o poema de Pessoa (Álvaro de Campos) ‘Todas as Cartas de Amor são Ridículas’. E são mesmo. Aliás, como dizia o autor, não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Vem isto a propósito de ‘Amor de Improviso’ que, tal como muitas comédias românticas é, ela mesmo, uma carta de amor ou, mais ainda, uma carta ao amor, a louvá-lo e a enaltecê-lo. Tanto que esta longa-metragem de Michael Showalter propõe a constatação de um cliché (como se da impossível demonstração de um axioma se tratasse), cruzando na equação um rapaz paquistanês com uma moça do Midwest, com o seguinte resultado: o amor vence preconceitos raciais, culturais, étnicos ou outros quaisquer. Venham eles, que o amor triunfa. O verdadeiro amor, claro está.



E não é que funciona? De facto, resulta a ponto de quase levar o público a fazer as pazes com este género cinematográfico maldito. Funciona porque o par romântico aparece cheio de falhas e é humano. Brutalmente humano. É bom porque é ridículo.



Título: ‘Amor de improviso’

De: Michael Showalter

Exibição: cinemas