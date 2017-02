Amputação de serviços

As Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) são uma unidade funcional dos agrupamentos de centros de saúde do SNS. Prestam cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo.As equipas são compostas por enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas da fala e outros profissionais. Existem mais de 270 UCC a funcionar. Entre outros, concretizam inúmeros projetos ligados à prevenção, à promoção, à reabilitação e garantem cuidados continuados, nos domicílios, a milhares de doentes.A evolução das necessidades em saúde (mais pessoas dependentes, com várias doenças crónicas, etc.) exige mais UCC e mais recursos para estas unidades.Agora, o Governo quer municipalizar estas UCC. Ou seja, amputar o SNS deste tipo de resposta às pessoas. Inacreditável.Sim porque, a médio prazo e entre outras consequências, os municípios acabarão por concessionar a sua gestão a entidades privadas e sociais. Para isto, já bastou o PSD!