Aniversário da PJ

Prontificamo-nos para fazer parte de uma solução com dedicação.

A Polícia Judiciária comemorou no passado dia 20 de outubro 72 anos de existência. Aniversário extensível aos milhares de funcionários que durante sete décadas dedicaram as suas vidas à segurança e justiça dos seus cidadãos.



Entre as enfermidades e os óbitos precoces decorrentes de uma vida dedicada ao que juraram proteger, os Investigadores da PJ, mesmo no pior, motivaram-se na honra de servir os seus cidadãos, o seu País e a Justiça.



Na cerimónia do seu aniversário, o Diretor Nacional da PJ e a Ministra da Justiça foram perentórios na exaltação e necessidades de uma PJ mais dotada, legalmente e materialmente, mas acima de tudo, ao nível do seu capital humano, por forma a manter ao serviço os seus experientes ativos e recrutar para a função de Investigador Criminal, distintos cidadãos que se destaquem, essencialmente, pela sua vontade de servir a Justiça e o País.



A ASFIC/PJ reconhece-se nos discursos da Direção Nacional da PJ e do Ministério da Justiça, manifestados nas comemorações da PJ, prontificando-se para fazer parte de um solução alicerçada na experiência e dedicação dos Investigadores Criminais da PJ. A todos os nossos colegas, no ativo e no seu merecido descanso, um muito obrigado, por tudo, por todos e de todos.