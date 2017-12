Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ano Novo seguro

Há mais crimes de violação e de abuso sexual nos períodos festivos.

Por Carlos Anjos | 00:30

Nesta época festiva, o País vai ser invadido de Norte a Sul com festas onde vamos assinalar o fim de mais um ano e o início de outro, que se deseja bem melhor que o que finda. A passagem de ano é isso mesmo; um momento renovador de esperança numa vida melhor.



E época de festas, é época de exageros. Além dos problemas com bebida e condução, atrevo-me a pedir às raparigas e mulheres, algum cuidado. Num período festivo, onde o álcool flui com grande facilidade, os crimes de violação e abuso sexual, aumentam exponencialmente. E este tipo de crime não acontece apenas aos outros.



Basta recordarmo-nos do que se passou em Pamplona, onde um grupo de energúmenos abusou barbaramente de uma pobre rapariga que a única coisa que pretendia era divertir-se e acabou por ser tragicamente abusada ou das três portugueses que foram a Siena, Itália, divertirem-se e ousaram acreditar nessa nova forma de turismo que é a partilha de casa, no caso com um respeitado polícia italiano, que acabou por lhes ministrar a "droga do amor" nas bebidas e as violou.



Sendo este um momento de festa e de alguns abusos, tenhamos cuidado. A oportunidade faz o ladrão e a oportunidade está aí e os ladrões também.n