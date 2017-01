Ano novo, separação anunciada

BENEDITA PEREIRA

Rir de uma traição é o melhor remédio

O alegado romance entre o ex-marido e a ex-melhor amiga merece uma reação invulgar de Benedita Pereira. "O meu lado cómico tem-–me dado muito jeito e sou a primeira a fazer piadas à volta disso", disse à ‘Caras’. Sempre é mais saudável do que andar a construir bonecos de vudu...



DINA FÉLIX DA COSTA

Pronta para qualquer tipo de imprevisto

A ninfomaníaca de ‘Ouro Verde’ entusiasma Dina Félix da Costa. "Estou muito feliz com o desafio. Sei que vou ter que fazer muitas cenas íntimas, que não são fáceis, mas a parte técnica protege-nos", explicou à ‘TV Guia’. Técnicas à venda em farmácias e supermercados?



KELLY BAILEY

Disposta a comer tudo o que aparecer à frente

Kelly Bailey está em boa forma e garantiu à ‘Nova Gente’ que não é por falta de apetite: "Tenho a sorte de gostar de quase tudo. Adoro a gastronomia portuguesa e mediterrânica." Isso talvez explique que na hora de arranjar namorado brasileiro tenha optado por um vindo de Itália.

Ao ponto de não poupar elogios a Olivier. "Dedicou-se a mim, aos meus amigos, à minha família, à casa, ao meu trabalho, colaborou sempre em tudo e esteve sempre disponível", recordou a mulher "limpa e equilibrada" a quem a Polícia Judiciária transformou um príncipe encantado em sapo.O alegado romance entre o ex-marido e a ex-melhor amiga merece uma reação invulgar de Benedita Pereira. "O meu lado cómico tem-–me dado muito jeito e sou a primeira a fazer piadas à volta disso", disse à ‘Caras’. Sempre é mais saudável do que andar a construir bonecos de vudu...A ninfomaníaca de ‘Ouro Verde’ entusiasma Dina Félix da Costa. "Estou muito feliz com o desafio. Sei que vou ter que fazer muitas cenas íntimas, que não são fáceis, mas a parte técnica protege-nos", explicou à ‘TV Guia’. Técnicas à venda em farmácias e supermercados?Kelly Bailey está em boa forma e garantiu à ‘Nova Gente’ que não é por falta de apetite: "Tenho a sorte de gostar de quase tudo. Adoro a gastronomia portuguesa e mediterrânica." Isso talvez explique que na hora de arranjar namorado brasileiro tenha optado por um vindo de Itália.

O simbolismo da chegada de 2017 foi o suficiente para Cláudia Jacques declarar publicamente que não só se divorciou em outubro como tem a intenção de quebrar todo e qualquer laço com o ex-marido."Não quero que me continuem a associar a ele. Ultimamente, o Olivier tem tido comportamentos que me fazem vê-lo como um estranho. Não reconheço a pessoa com quem me casei", esclareceu a relações-públicas à ‘Caras’.Também é verdade que o contacto do ex-casal já não era assim tão intenso, pois as acusações de burla levaram Olivier da Silva a ir estudar para Paris, completando os estudos universitários na Sorbonne, como tende a acontecer em Portugal a pessoas mediáticas que têm problemas com a justiça."O afastamento serviu para eu ponderar e percebi o que devia fazer", explicou Cláudia, sem deixar de reconhecer que viveu um verdadeiro conto de fadas no primeiro ano de casamento.