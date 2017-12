Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ano sem dentes

O Estado nunca apostou na saúde dentária dos portugueses.

Por Alexandre Pais | 00:30

Os dramáticos acontecimentos do verão e a campanha eleitoral trouxeram-nos imagens televisivas de pessoas que não vemos normalmente no ecrã.



Muitas pareciam até mais abastadas do que o mortal comum a quem se pergunta se a gasolina está cara, se no verão vai à praia ou se no Natal come bolo-rei.



Mas a surpresa dessas caras novas – de bombeiros a autarcas, passando por secretários de Estado e especialistas de clima, mestres em floresta, repórteres e analistas de tudo ou de coisa nenhuma – encontrava-se em algumas bocas que os realizadores de TV, distraídos uns, cruéis outros, não poupavam aos grandes planos.



Dentes sujos, dentes tortos, dentes encavalitados, dentes partidos e dentes em falta surgiram em catadupa em todos os canais ao longo deste 2017 de má memória.



Mas o descuido com a higiene oral e a ausência de noção de triste figura não têm só que ver com motivos económicos ou com a incapacidade de definir prioridades.



Trata-se mais de uma questão cultural porque o Estado nunca apostou na saúde dentária dos portugueses e com isso deixou que os privados elevassem os preços e os tornassem proibitivos.



E hoje as famílias lá vão arranjando dinheiro para tudo menos para as cremalheiras rotas.