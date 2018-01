Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antecipar os prazeres

A longa espera pelo que sucederá a heróis e vilões aguça apetites.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Ainda só chegámos ao final da primeira semana de 2018 e há quem lamente a falta de kits de sono criogénico à venda nas parafarmácias dos supermercados. Poderiam assim ser adormecidos, como o mito urbano garante ter acontecido a Walt Disney, sendo apenas despertados num futuro digno de tal nome.



Tudo isto porque a HBO anunciou que os seis episódios da última temporada da série ‘A Guerra dos Tronos’ só ficarão prontos em 2019.



Ficaremos pelo menos um ano sem saber se a mãe dos dragões e o falso bastardo derrotarão a rainha incestuosa e os mortos-vivos gelados, tal como só com a estreia do nono filme de ‘Star Wars’, a 19 de dezembro de 2019, descobriremos quem são os pais de Rey e a ligação da heroína ao vilão Kylo Ren.



Muito já se escreveu sobre a antecipação do prazer físico, mas também a longa espera pelo que sucederá a heróis e vilões a que nos habituámos - e que se tornaram parte de nós - aguça apetites.



Na esperança, como no contexto carnal, de que a realidade não fique aquém da fantasia.