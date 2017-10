Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antes cantasse...

Luciana deixa que os dramas domésticos se sobreponham ao seu talento.

Por Luísa Jeremias | 01:12

Luciana Abreu tem tudo para fazer uma carreira magnífica no mundo das artes. É talentosa: tem uma voz excelente, é uma atriz acima da média, dança bem que se farta. Só tem um problema na vida dela: não sabe gerir a carreira com a vida pessoal.



Ou seja, deixa que os seus dramas domésticos – amores, casamento desfeito, outro acabado de realizar, zangas familiares que acabam em acusações em praça pública e até em tribunal – se sobreponham ao talento.



Luciana perde com isso. Hoje podia ser referência entre as estrelas da sua geração. Não como atriz, simplesmente, pois isso é "pouco" para a descrever. Luciana é uma "entertainer", coisa rara em Portugal mas que noutros países é muito valorizada. E ainda por cima é linda. Só falta "ter juízo" e acreditar que não são os fãs que a manterão no topo. É ela própria.