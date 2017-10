Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recibos verdes nem com este governo passam a ter proteção.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Trabalha a recibo verde? Tem alguém na família ou amigo próximo que faça parte desta categoria B? Deve ter, porque já é superior a um milhão de portugueses, continua a aumentar e é transversal a toda a economia.



Pior: continuam a ser os que contribuem para o Estado central mais do que recebem, os que têm mais deveres mas que não têm direito a reforma ou subsídio de desemprego.



Na verdade, não têm direito a nada. E aqueles que são dos trabalhadores mais explorados nem com este Governo passam a ter proteção. Nem agora. Nem com a geringonça. Que sina.



Com este Orçamento de Estado, a relação com a Segurança Social vai ficar ainda mais desequilibrada e os recibos verdes vão pagar mais impostos do que nunca. Justiça e fiscalização? Zero.



De resto, como se pode constatar, este grupo também não tem representação política porque ninguém se interessa por uma massa desorganizada sem poder reivindicativo (para além da urna). Mas deviam.



Até porque já chega.



Basta. Há que terminar com esta praga que hipoteca a dignidade, a prosperidade, a natalidade, o futuro.



Venha a greve, o protesto, os afetos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a declaração de independência. Mas venha qualquer coisa.



Morra o recibo verde.



