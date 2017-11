Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antídoto soviético

No centenário da revolução de outubro, que no calendário ocidental foi em novembro, lembram-se os milhões de mortos, os torturados nos gulags e as vítimas dos regimes totalitários inspirados na revolução bolchevique.

Por Armando Esteves Pereira | 00:37

Mas foi o medo do poder dos sovietes que criou na Europa ocidental, particularmente entre a cortina de ferro e os pirenéus, verdadeiros estados providência que melhoraram a vida das populações.



O Estado Social europeu e os modelos bem-sucedidos da social-democracia nórdica foram uma resposta eficaz contra a ameaça soviética. Não foi por acaso que após a queda do muro de Berlim essas conquistas tenham começado a ser atacadas.