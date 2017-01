António Costa: um político some-se

Mesmo a desculpa de a visita ser imprescindível para os interesses económicos portugueses não é muito convincente. Até agora, se alguma economia foi ajudada, foi a da Índia. Aquela chamada de Skype durante as exéquias só ajudou a promover a excelência dos call centers indianos.



Da Rússia, com temor

Presidente dos Estados Unidos da América. Não é emprego para qualquer pessoa. É por isso que a ingerência da Rússia nas eleições americanas me deixa com miaúfa. Não me sinto seguro num mundo em que os russos fazem estas coisas impunemente. Felizmente, o homem que permitiu que isto acontecesse está de saída. Em oito anos com Obama os EUA passaram de maior potência do mundo a vítima de phishing do Putin. Quando Reagan era presidente, o Chuck Norris e o Stallone davam porrada nos russos. Se fosse agora, mal chegassem ao Vietname, clonavam-lhes os cartões de crédito.



Às vezes CIA, às vezes assado

A morte de Mário Soares serviu para lembrar o quanto a extrema-esquerda portuguesa abomina a CIA. Uma das acusações predilectas dos comunistas era que Soares estava ao serviço dessa pérfida organização. É, portanto, com regozijo que se assiste agora à reabilitação dos espiões imperialistas, patente na frase ‘até a CIA está contra o Trump!’ De repente, a CIA é credível.



A eleição de Trump tornou o mundo mais perigoso. Para toda gente. Mas a extrema-esquerda portuguesa corre mais riscos: com tantas piruetas ainda parte a espinha.



Lisboa, menina e mutante

Lisboa é, hoje em dia, um dos grandes destinos turísticos da Europa. Mas o factor novidade está a começar a desvanecer-se. Já não chega o fado, a Torre de Belém, a gastronomia e o alojamento barato. São precisas novas atracções. É aí que entra o aterro da central nuclear de Almaraz, que os espanhóis querem construir junto ao Tejo. No espaço de cinco anos, poderemos ter os primeiros golfinhos mutantes a receberem os navios de cruzeiro, animando os turistas com os seus voos, ao mesmo tempo que, com a sua fluorescência subaquática, servem de pilotos de barra.



A própria luz de Lisboa, tão gabada, já farta um bocado. Basta fazer uma ronda pelo Instagram e constatar que a maioria das fotos da cidade leva filtro. Mas isso ficará resolvido a partir do momento em que tivermos o Mar da Palha Radioactiva. Houve um esforço para justificar a ausência do PM, chegando ao ponto de se sugerir que Costa é a pessoa ideal para melhorar as relações com a Índia, já que é meio indiano. É a versão política do provérbio racista ‘eles, que são pretos, que se entendam’. Mas, como vem da boa gente de esquerda, não ofende. Próximas medidas do governo: nomear um homossexual para a cultura, porque tem mais sensibilidade para a arte. Nomear uma mulher para o ambiente, porque tem que ver com limpeza, e tal. Nomear um africano para o desporto, porque tem imenso jeito para correr.Mesmo a desculpa de a visita ser imprescindível para os interesses económicos portugueses não é muito convincente. Até agora, se alguma economia foi ajudada, foi a da Índia. Aquela chamada de Skype durante as exéquias só ajudou a promover a excelência dos call centers indianos.Presidente dos Estados Unidos da América. Não é emprego para qualquer pessoa. É por isso que a ingerência da Rússia nas eleições americanas me deixa com miaúfa. Não me sinto seguro num mundo em que os russos fazem estas coisas impunemente. Felizmente, o homem que permitiu que isto acontecesse está de saída. Em oito anos com Obama os EUA passaram de maior potência do mundo a vítima de phishing do Putin. Quando Reagan era presidente, o Chuck Norris e o Stallone davam porrada nos russos. Se fosse agora, mal chegassem ao Vietname, clonavam-lhes os cartões de crédito.A morte de Mário Soares serviu para lembrar o quanto a extrema-esquerda portuguesa abomina a CIA. Uma das acusações predilectas dos comunistas era que Soares estava ao serviço dessa pérfida organização. É, portanto, com regozijo que se assiste agora à reabilitação dos espiões imperialistas, patente na frase ‘até a CIA está contra o Trump!’ De repente, a CIA é credível.A eleição de Trump tornou o mundo mais perigoso. Para toda gente. Mas a extrema-esquerda portuguesa corre mais riscos: com tantas piruetas ainda parte a espinha.Lisboa é, hoje em dia, um dos grandes destinos turísticos da Europa. Mas o factor novidade está a começar a desvanecer-se. Já não chega o fado, a Torre de Belém, a gastronomia e o alojamento barato. São precisas novas atracções. É aí que entra o aterro da central nuclear de Almaraz, que os espanhóis querem construir junto ao Tejo. No espaço de cinco anos, poderemos ter os primeiros golfinhos mutantes a receberem os navios de cruzeiro, animando os turistas com os seus voos, ao mesmo tempo que, com a sua fluorescência subaquática, servem de pilotos de barra.A própria luz de Lisboa, tão gabada, já farta um bocado. Basta fazer uma ronda pelo Instagram e constatar que a maioria das fotos da cidade leva filtro. Mas isso ficará resolvido a partir do momento em que tivermos o Mar da Palha Radioactiva.

Ainda estou abananado com tudo o que se tem sabido sobre a vida de Mário Soares. O que mais me impressiona não é aquilo que Soares fez. Não: o incrível é Soares ter tido tempo para o fazer. Se são verdade todos os episódios com Mário Soares que qualquer pessoa com acesso a um microfone tem contado, então Soares não teria tido tempo para dormir sestas, quanto mais salvar o país. Até agora, que eu tenha contabilizado, só no dia do debate com Cunhal teve almoços privados com 27 pessoas, jantou sozinho com outras 32 e deu boleia até ao estúdio a mais 18. A ser mesmo assim, o debate teria sido tão curto que Cunhal só ia ter tempo de dizer uma vez "olhe que não!".Cada pessoa que apareceu publicamente a falar de Soares tem uma história com ele. Mas nunca é uma história qualquer, é sempre uma que, segundo o narrador, define Soares. Ouvi várias, todas deste género: "Vou-lhe contar uma pequena história que se passou comigo e com o Dr. Soares: um dia cruzei-me com ele e digo: ‘Bom dia.’ E ele de volta: ‘Bom dia.’ Isto define uma pessoa." E, realmente, define uma pessoa. Só que não é Soares. Define quem conta: uma pessoa que aproveita um falecimento para se promover. A única informação sobre Soares que estas histórias dão é que ele era muito grande. Por isso há tantos a porem-se em bicos dos pés para ficar ao seu lado.No meio de tantos episódios semelhantes, é natural que António Costa se tenha querido destacar. Daí que a grande história que pode contar não é dele com Mário Soares. É dele sem Mário Soares. A ausência do Primeiro-Ministro no funeral de Estado da figura mais importante da Democracia portuguesa é uma história que define António Costa.Não posso dizer que tenha ficado surpreendido. António Costa já tinha mostrado não ter vontade de conviver com cadáveres de ex-líderes do PS. Por exemplo, a partir do momento em que Sócrates morreu politicamente, Costa limitou-se a um toca-e-foge em Évora.