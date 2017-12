Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ao Benfica só resta o mais importante

Dérbi decisivo para contrariar o ciclo de negação.

Por António Magalhães | 00:30

Aproxima-se o dérbi, decididamente o dia D para o Benfica numa época que começou com a conquista da Supertaça mas que chega a este momento sem outro título para disputar que não seja o de campeão. Não é pouco, claro, até porque houve alturas em que o ciclo de perda do Benfica deixava a sensação de que o conduziria a uma situação mais grave.



Afinal, jogar para o penta pode ser a única coisa que resta mas é a mais importante. E já o era quando começou a temporada.



Uma derrota no dérbi terá efeitos distintos para Benfica e Sporting. Para os encarnados será como um soco que pode deixar a águia KO e que convencerá quase toda a gente de que este é um ano de negação. Para os leões será um passo atrás.



Embora ainda não comprometedor, reduzirá a chama de confiança que os leões têm feito por manter viva e intensa. Um empate será um mal menor e acentuará a tendência da ‘vantagem nula’ nos confrontos entre grandes.



Ficará a ideia de que o título pode decidir-se nos jogos com os pequenos. Só uma vitória de um dos eternos rivais fará crescer a ameaça ao FC Porto, que muitos veem como futuro campeão.



Por muito rendido que também esteja ao potencial e ao virtuosismo deste dragão, é muito prematuro atribuir tal destino à equipa de Sérgio Conceição.



Sim, os elogios ad nauseam que têm sido feitos a este FC Porto são merecidos, mas colocá-lo a salvo de qualquer percalço (que os há, como se sabe) e da ambição dos rivais é claramente precipitado.



No bom caminho na companhia dos lobos

Saiu amachucado do FC Porto e o sucesso que Sérgio Conceição está a ter joga contra ele. Mas o treinador Nuno Espírito Santo tem dado resposta a quem o pôs em causa.



A liderança destacada com o Wolverhampton na segunda liga inglesa não está ao alcance dos incompetentes.