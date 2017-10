Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanhados na rede

Os pescadores prosseguem como símbolo de coragem e desafio do quase impossível.

Por Padre António Rego | 00:30

Muito longe daqui, mas batido pelas mesmas vagas, está a concluir em Taiwan um congresso mundial sobre o apostolado do mar. A referência é clara. Quer dizer que estão no centro as pessoas que a Igreja olha como elementos seus e da humanidade de tantos que arriscam a vida para que o pão apareça em terra.



Está em primeiro lugar o reconhecimento e a dignidade dum trabalho que sempre ocupou a humanidade, envolveu o próprio Jesus e donde saíram muitos Apóstolos para anunciarem o Evangelho.



Também se não esquecem as longas e arriscadas travessias que foram feitas ao longo dos séculos para que o Pescador fosse conhecido noutros mares e aflorasse a costas desconhecidas do planeta.



A fé cristã ajudou a descobrir e explicar a terra, como moveu a aventura de tantos que deram outros mundos ao mundo. Os tempos são outros, os meios são mais poderosos, mas muitos são os homens e empresas que desafiam os mares para lá encontrarem o sustento de cada dia e em tantas formas o tornarem partilhável com outros locais e continentes.



Continua alto o risco de vida que cada pescador corre, quer em pequenas embarcações, quer em monstros flutuantes que destemidamente rasgam os mares em todas as direções. Por mais corajosos que se revelem não deixam de ficar sujeitos à voracidade das ondas e ao ímpeto dos ventos. Mas prosseguem, como símbolo de coragem e desafio do quase impossível a que o homem sempre se atreveu.



Nós, que quase somos só mar, vivemos como se em cada noite não partíssemos para o escuro e imprevisível que traz o pão, e a tantos tem roubado subitamente a vida. Lembro-me de Jesus, dos pescadores que escolheu, das imagens que contou do mar, das parábolas que envolviam ondas, dos peixes aproveitados e dos lançados fora, e da pesca que deixou Pedro de rastos, renascido pela fé.