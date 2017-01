Apanhar e investigar

Pelo que se vai lendo da investigação ao caso Pedro Dias, o fugitivo que fez abanar as polícias e a coordenação da segurança interna, há uma ilação essencial a tirar: é preciso afinar a reação inicial das polícias a este tipo de ocorrência, mas não os mecanismos de investigação.A coordenação correu mal, mas a investigação parece ter atado todas as pontas em termos probatórios. A PJ da Guarda e o Laboratório de Polícia Científica têm feito um bom trabalho de consolidação da prova, e isso é evidente.Talvez seja hora de devolver mais cérebro a essa fase inicial de apanhar os suspeitos. Ajudar o músculo que já existe sempre é melhor do que deixá-lo à solta.