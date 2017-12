Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apartheid no Carnaval

Griezmann, do Atlético Madrid, mascarou-se de basquetebolista dos Harlem Globetrotters, com maquilhagem preta e cabeleira afro.

Por José Diogo Quintela | 19.12.17

Griezmann, do Atlético Madrid, mascarou-se de basquetebolista dos Harlem Globetrotters, com maquilhagem preta e cabeleira afro. Acusaram-no de fazer blackface, uma caricatura estereotipada de negros, usada nos EUA durante o séc. XIX e início do séc. XX.



Às vezes até por actores afro-americanos: queria-se, não um negro, mas sim uma caricatura de um negro, a paródia grotesca. Diferente do que Griezmann fez: mascarar-se de um atleta que, por acaso, é preto.



Entretanto, no fim-de-semana ocorreu a Comic Con, na Exponor. Vi, mascarado de Super-Homem, um rapaz que não nasceu em Krypton, é do Cacém. Ninguém disse nada. Ainda. É aproveitar enquanto se pode.