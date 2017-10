Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apocalipse na minha terra

O Estado abandonou à sua sorte dezenas de aldeias na Beira.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

A noite do dia 15 de outubro de 2017 é a data mais trágica da história da minha terra.



Uma noite verdadeiramente apocalíptica em que a população e os seus bombeiros conseguiram salvaguardar o mais importante: vidas humanas e a aldeia. Mas quase tudo o resto desapareceu.



Folgosinho era um jardim verde, mesmo sob o estio de agosto. Algumas encostas já tinham sido fustigadas por incêndios, mas a mancha florestal mais importante e os seus soutos tinham resistido sempre.



Nesta noite arderam castanheiros que tinham resistido às invasões francesas há mais de 200 anos. Abandonados à sua sorte, os habitantes e os seus bombeiros, resistiram sem qualquer ajuda externa.



O Estado falhou ao travar de dia os incêndios na Serra da Estrela e à noite deixou dezenas de localidades abandonadas ao seu triste destino. Pior sorte teve uma aldeia vizinha, Melo, terra de Vergílio Ferreira.



As chamas destruíram a Farmácia Central, situada, como sugere o nome, no coração da localidade. Folgosinho, Melo e Gouveia têm centenas de anos de registos históricos, que remontam à reconquista cristã. Têm forais com mais de 800 anos. Resistiram a muito. Nada se compara à destruição deste fogo.



Com tantos mortos, com o mítico Pinhal de Leiria queimado, pode parecer egoísta chorar a minha terra, mas a dor e o desespero dos beirões abandonados merece registo.



Até porque não podem continuar a ser filhos de um Deus menor num Estado falhado.