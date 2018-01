Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apurar culpados

Não podem morrer inocentes em acidentes com árvores ou fogos.

Por Carlos Anjos | 00:30

O presidente da Câmara do Funchal foi constituído arguido no caso da queda de uma árvore, em agosto do ano passado, junto à Igreja do Monte, onde morreram 13 pessoas e ficaram feridas 50. Paulo Cafôfo, o presidente da Câmara, bem como a vereadora do Ambiente e outro funcionário da autarquia terão sido constituídos arguidos no processo-crime.



É muito positivo que esta investigação tenha sido instaurada, e que se apurem responsabilidades. A culpa não pode continuar a morrer solteira. Não sabemos se as pessoas, agora constituídas arguidas, vão ser acusadas e depois julgados pela ocorrência.



O que todos queremos é que quem tem a responsabilidade de manter os espaços públicos em condições de segurança, a qual lhe é concedida por todos nós através do voto, assuma esse desiderato e cuide efetivamente da segurança dos portugueses. Não podem continuar a morrer pessoas inocentes em acidentes com árvores, em incêndios ou noutra qualquer situação.



Uma das funções mais importantes do Estado é garantir a segurança dos seus cidadãos, e todos aqueles que são democraticamente eleitos para cargos públicos têm de ter esta realidade bem presente. Neste campo, a tolerância é zero.